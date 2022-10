Apple aumenta i prezzi di Apple Music, Apple One ed Apple TV+ anche in Italia

L'arrivo di iOS 16.1 ed iPadOS 16.1 è stato agrodolce per gli utenti. Apple infatti ha annunciato di aver aumentato i prezzi degli abbonamenti Apple Music, Apple TV+ ed Apple One, ed i rincari toccheranno anche il nostro paese.

Di seguito il nuovo listino di Apple Music:

Voice: 4,99 Euro al mese

Studenti: 5,99 Euro al mese

Individuale: 10,99 Euro al mese

Famiglia: 16,99 Euro al mese

Rincari anche per Apple One:

Individuale: 16,95 Euro al mese

Famiglia: 22,95 Euro al mese

Premium: 31,95 Euro al mese

Per Apple TV+, invece, il prezzo sarà di 6,99 Euro al mese, mentre la sottoscrizione annuale costerà 69,99 Euro. Mantenuti i tre mesi in regalo per coloro che acquistano un nuovo dispositivo Apple.

Il colosso di Cupertino afferma che l'aumento del prezzo dell'abbonamento ad Apple Music è legato all'aumento dei costi di licenza, e spiega che artisti e cantautori guadagneranno di più per ogni stream grazie a tali modifiche ai prezzi. Per Apple TV+, invece, l'incremento viene giustificato dalla crescita del catalogo di serie tv e film.

La scorsa settimana, in occasione del lancio dei nuovi iPad, Apple ha aumentato anche i prezzi degli iPad Air ed iPad Mini che già aveva in listino. L'andamento riflette a pieno quanto fatto a settembre con iPhone 14, che hanno registrato un considerevole incremento dei costi rispetto alla precedente generazione.