Apple aumenta i prezzi di iCloud in alcuni mercati, anche in Europa

Aumento dei prezzi per iCloud nel Regno Unito ed in altri mercati europei. La decisione, probabilmente, è legata alle variazioni dei tassi di cambio rispetto al Dollaro ed infatti non è un caso che negli USA siano rimasti invariati.

Nella fattispecie, come riportato da 9to5Mac, nel Regno Unito il prezzo mensile dello spazio di archiviazione di iCloud è aumentato di circa il 25%.

In UK le variazioni sono state le seguenti;

50GB : da 0,79 a 0,99 Sterline al mese

: da 0,79 a 0,99 Sterline al mese 200GB : da 2,49 a 2,99 Sterline al mese

: da 2,49 a 2,99 Sterline al mese 2TB: da 6,99 a 8,99 Sterline al mese

Resta ovviamente gratuito il piano con 5GB di spazio che offre la possibilità di memorizzare pochi file e che è incluso in tutti gli Apple ID dal 2011, ovvero da quando è stato lanciato iCloud.

Cambiamenti di prezzo simili sono stati notati anche in Polonia, Romania, Arabia Saudita, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Non figurano - almeno in questa prima tranche - mercati europei come Germania, Francia, Italia e Spagna ed Apple non ha reso noto se in futuro sia lecito attendersi rincari anche per i mercati che rientrano nell’Eurozona.

La notizia arriva a pochi mesi dall’aumento dei prezzi di Apple Music, Apple One ed Apple TV+, che ha coinvolto anche il nostro paese.