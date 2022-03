Apple aumenta la produzione di schermi mini-LED: nuovo device in arrivo?

Mentre pare quasi certo che i Macbook Air 2022 non avranno schermi mini-LED, è oggi emerso un altro dettaglio interessante su questo tipo di display che potrebbe far presagire una sua adozione più ampia da parte di Apple. Pare infatti che l'azienda abbia aumentato la produzione di pannelli mini-LED per i suoi Macbook.

In particolare, stando a quanto riporta l'analista Ming-Chi Kuo in un tweet, "nonostante il mercato dei laptop e dei PC sia in sofferenza a causa dell'inflazione e della guerra tra Russia e Ucraina, Apple sta espandendo aggressivamente la produzione e la capacità della catena produttiva dei pannelli mini-LED per Macbook Pro, mirando ad un suo aumento del 20-30%".

La notizia è interessante per una serie di motivi: anzitutto, essa significa che i nuovi Macbook Pro M1 stanno vendendo molto bene, spingendo Apple ad aumentare la propria produzione di pannelli mini-LED dedicati a questi ultimi. A fare eco alle parole di Ming-Chi Kuo è un report dell'agenzia di analisi DSCC di Ross Young, altro insider molto noto nel mondo dell'informatica, secondo cui le vendite dei Macbook OLED e mini-LED sono al di sopra delle aspettative, come potete vedere dal grafico in calce a questa notizia.

Tuttavia, l'aumento della produzione di pannelli mini-LED da parte di Apple non si spiega solo con una forte richiesta di Macbook Pro 2021 da parte del pubblico: secondo il portale 9to5Mac, infatti, l'azienda potrebbe lanciare un nuovo prodotto con display mini-LED nel corso dell'anno, anche se non è ben chiaro di quale device si tratti.

Al momento, infatti, esclusa la possibilità dei Macbook Air con schermo mini-LED e quella di un iPad Pro da 11" mini-LED, non restano molte possibilità per un ulteriore "salto" verso gli schermi di nuova generazione. È dunque possibile che Apple abbia un altro device mini-LED in cantiere di cui ancora non sappiamo nulla, oppure che i leak sui nuovi Macbook Air e iPad Pro siano sbagliati.

Infine, l'aumento della produzione degli schermi mini-LED significa anche che i prezzi dei display diminuiranno grazie alle economie di scala, rendendo più rapida la loro implementazione su un numero sempre più alto di dispositivi, sia che si tratti di smartphone, di tablet, di schermi per desktop o di laptop.