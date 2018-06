Apple avrebbe completamente cancellato iPhone SE 2

Dell'iPhone SE 2 abbiamo a più riprese parlato negli ultimi mesi, ipotizzando anche possibili date di lancio o altro. Tuttavia, secondo un nuovo rapporto proveniente dal sito cinese Olixar, il dispositivo sarebbe stato cancellato da Apple.

Il rapporto riferisce che l'iPhone XI da 5,8 pollici, l'iPhone XI Plus da 6,5 pollici e l'iPhone 9 da 6,1 pollici saranno gli unici iPhone di nuova generazione che vedremo sul mercato nel corso dell'anno.

L'iPhone 9, come ampiamente preannunciato, sarà il modello di "fascia bassa", se così si può definire, in quanto avrà un prezzo significativamente più basso rispetto agli altri due modelli. Ciò vuol dire che coloro che aspettavano un iPhone con le stesse dimensioni dell'SE, con diagonale da 4 pollici, resteranno a bocca asciutta.

Ovviamente questo rapporto non vuol dire che l'iPhone SE 2 sia stato cancellato completamente, ma è comunque indicativo. L'iPhone SE di prima generazione, che fondamentalmente altro non era che un aggiornamento dell'iPhone 5s del 2013, è stato lanciato nella primavera del 2016. Qualora il successore dovesse essere lanciato nel 2019, secondo molti provocherebbe solo confusione in un mercato che si sta spostando sempre più verso dispositivi con diagonali più ampie.

Non sappiamo nemmeno se iPhone SE 2 sia stato annullato durante la progettazione o dopo. La cosa certa è che non si tratterebbe di una prima assoluta per Apple.