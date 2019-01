Apple avrebbe finalmente cominciato la produzione di AirPower

E' passato più di un anno dalla presentazione di AirPower, il tappetino per la ricarica wireless di Apple, ma finalmente il debutto potrebbe essere vicino. Alle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane infatti se n'è aggiunta una nuova che conferma l'imminente lancio.

Una nuova voce proveniente dalla catena di approvvigionamento sostiene che AirPower sarebbe finalmente entrato in produzione.

La stessa fonte riferisce anche che il lancio sul mercato sarebbe vicino e l'accessorio potrebbe raggiungere i negozi presto. Attenzione però: nel rapporto viene specificato che è improbabile vederlo in vendita nel giro di qualche settimana o mese. Piuttosto, è facile ipotizzare un lancio entro la fine dell'anno.

Una contraddizione vera e propria nello stesso report, che vi pubblichiamo per intero. Solitamente però nel momento in cui la produzione di un dispositivo comincia, mancano poche settimane al lancio ufficiale.

Qualche giorno fa diversi analisti di mercato parlavano di un lancio ormai prossimo, ipotizzando addirittura un inizio della commercializzazione entro la prima metà dell'anno.

Ovviamente non sappiamo dove sia la verità: ma tutte le voci di corridoio sono d'accordo sul fatto che ormai manca poco alla distribuzione di AirPower. Il tappetino di ricarica si differenzia dagli altri per la possibilità di ricaricare più dispositivi in contemporanea, come AirPods, Apple Watch ed iPhone.