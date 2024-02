Apple avverte gli utenti: 'attenzione ai rischi del sideloading su iOS'

Negli scorsi giorni, Apple ha spalancato le porte al sideloading su iPhone con iOS 17.4, in ottemperanza al Digital Markts Act europeo. Tuttavia, il colosso di Cupertino ci tiene a ribadire che considera ancora molto pericoloso il sideloading dei software su iOS e gli app store alternativi a quello proprietario.

Durante un'intervista rilasciata a Fast Company, l'ex-direttore del marketing di Apple e attuale direttore dell'App Store Phil Schiller ha spiegato che vi sono ancora dei rischi di sicurezza e privacy per gli utenti iOS collegati all'utilizzo dei marketplace alternativi. La notizia arriva a pochi giorni dall'apertura del colosso di Cupertino agli app store non ufficiali su iOS 17, che però è passato per la Core Technology Fee su iPhone, descritta da molti sviluppatori come un tentativo di evitare il proliferare di marketplace di terze parti nell'ecosistema Apple.

Schiller ha spiegato che "le nuove regolamentazioni [il DMA dell'Unione Europea] portano con sé nuove opzioni per gli sviluppatori, ma hanno anche dei rischi, non possiamo girarci intorno. Stiamo facendo tutto quello che possiamo per minimizzare questi rischi per tutti i nostri utenti". Il problema più grande, ovviamente, è quello che gli app store alternativi diventino uno strumento per il download di applicazioni malevole o poco sicure, anche se sotto questo punto di vista pare che Apple abbia già sviluppato dei processi - parzialmente automatizzati e parzialmente "umani" - per evitare che virus e malware vengano rilasciati su iOS tramite i marketplace di terze parti.

Un altro rischio riguarda i contenuti sensibili e quelli controversi: "abbiamo utilizzato gli input delle famiglie e dei governi per comprendere quali contenuti non possiamo pubblicare sul nostro App Store e per capire che tipo di controlli fornire agli utenti circa la loro esperienza di acquisto. Queste regole non si applicheranno su qualsiasi altro marketplace terze parti, a meno che questi ultimi non decidano di implementare le nostre stesse linee guida. Ciò significa un incremento del rischio che gli utenti - famiglie in particolare - incorrano nel rischio di incappare in contenuti ed esperienze discutibili? Assolutamente sì".