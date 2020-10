Apple avverte gli utenti: il caricatore MagSafe potrebbe lasciare segni sulle custodie

Un nuovo documento di supporto pubblicato da Apple si è soffermato sul caricabatterie MagSafe che è disponibile da ieri sul mercato insieme ai nuovi iPhone 12 ed iPhone 12 Pro. Il colosso di Cupertino ha osservato che il caricatore potrebbe lasciare dei segni circolari sulle custodie di pelle.

Anche un lettore di MacRumors ha avuto modo di confermare il tutto, ed ha pubblicato sul forum del sito la fotografia che trovate in calce, che mostra proprio i segni circolari del caricatore nei pressi del logo della Mela.

Nel documento Apple delinea anche altre linee guida sull’uso del caricatore MagSafe: innanzitutto il colosso di Cupertino osserva che gli utenti non devono posizionare carte di credito, badge di sicurezza passaporti o portachiavi tra l’iPhone ed il caricabatterie MagSafe, in quanto potrebbe danneggiare le strisce magnetiche o i chip RFID.

Inoltre, Apple, afferma anche che se la batteria di un iPhone si surriscalda durante la ricarica con il caricatore MagSafe, il sistema di protezione interno potrebbe anche limitare la velocità di ricarica dopo che ha raggiunto l’80%.

Se durante la ricarica con MagSafe si attacca anche il caricatore Lightning, gli iPhone useranno quest’ultimo metodo e non il primo.

Infine, per pulire il caricabatterie MagSafe, Apple consiglia di scollegarlo per rimuovere eventuali detriti, utilizzando un panno morbido leggermente umido e privo di lanugine. Non devono essere utilizzati detergenti per vetri, per la casa, spray aerosol, solventi, ammoniaca, abrasivi o detergenti contenenti perossido di idrogeno.

Il caricatore MagSafe ha anche attirato le critiche di alcuni recensori per la velocità di ricarica.