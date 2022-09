Apple avverte gli utenti: il feedback aptico della tastiera di iOS 16 consuma batteria

L’attivazione della vibrazione alla tastiera di iPhone tramite iOS 16 influisce sulla durata della batteria. Ad affermarlo è Apple, in un nuovo documento di supporto pubblico legato al sistema operativo.

“L’attivazione del feedback aptico della tastiera potrebbe influire sulla durata della batteria del tuo iPhone” si legge in un piccolo disclaimer inserito a piè di pagina. Non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno per coloro che sono soliti masticare la tecnologia quotidianamente, dal momento che l’uso maggiore del Taptic Engine, che permette al dispositivo di generare gli effetti di vibrazione va a consumare più energia dalla batteria.

Nel documento ufficiale Apple non spiega quale sia l’impatto reale sulla batteria in termini percentuali, tanto meno fornisce stime sul consumo effettivo. Tuttavia, si tratta di una conferma interessante che sarà utile a coloro che vogliono massimizzare l’autonomia dei loro dispositivi. In tal caso, ciò che dovrete fare sarà semplicemente effettuare il procedimento opposto rispetto a quello che abbiamo indicato nella guida linkata in apertura di notizia.

La settimana prossima è atteso un corposo aggiornamento per iOS 16 che dovrebbe risolvere molti dei problemi segnalati dai possessori di iPhone 14 nei primi giorni di disponibilità. Nel frattempo però Apple ha anche lanciato la beta 2 di iOS 16.1 che ha introdotto un’importante modifica all’icona della batteria.