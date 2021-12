Apple avvia indagine su impianto produzione iPhone: intossicazione alimentare blocca tutto

Brutte nuove sul fronte di Cupertino: a causa di un’epidemia di intossicazione alimentare in un impianto di produzione di iPhone gestito dal partner Foxconn, Apple dovrà affrontare diverse problematiche commerciali e non solo. Il primo passo sarà una indagine indipendente sulle cattive condizioni di lavoro e di vita nello stabilimento.

Come ripreso dall’agenzia di stampa Reuters, in seguito al ricovero in ospedale di 150 persone i lavoratori dell’impianto in questione hanno deciso di scioperare, arrestando dunque la produzione di iPhone fino alla conclusione delle indagini da parte dell’agenzia terza chiamata da Apple.

Un’indagine di Reuters ha portato alla scoperta di alcuni dettagli spiacevoli sulla questione: le donne nello stabilimento lavoravano in condizioni estremamente difficili, costrette a dormire per terra in dormitori affollati e a condividere i servizi igienici senza acqua corrente. Foxconn si è scusata rapidamente per le cattive condizioni e ha già accettato di aggiornare le sue strutture fornendo acqua potabile, migliorando in toto gli ambienti per i suoi dipendenti.

Ciononostante, in passato non sono mancate numerose critiche verso Apple per le stesse condizioni di lavoro. Un portavoce dell’azienda statunitense ha spiegato ai microfoni di BBC News che “stanno lavorando con Foxconn per garantire che una serie completa di azioni correttive venga implementata rapidamente”, così da consentire ai 17.000 lavoratori di tornare nello stabilimento e operare nelle giuste condizioni.

Internamente, intanto, Apple ha inserito una sorta di clausola anti-Meta per i suoi dipendenti, con succosi bonus per coloro che non passeranno alla concorrenza – o, come direbbe qualcuno, al “lato oscuro”.