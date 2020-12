Apple avvia le iscrizioni per le commissioni dimezzate dell'App Store

Dopo l'annuncio di qualche settimana fa, Apple ha ufficialmente dato il via alle iscrizioni legate alle commissioni dimezzate dell'App Store.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MacRumors, la società di Cupertino ha pubblicato il sito ufficiale relativo al programma Small Business, che consente agli sviluppatori di iscriversi per ottenere un taglio delle commissioni relative all'App Store. Più precisamente, coloro che rispetteranno i requisiti vedranno ridurre le commissioni dal classico 30% al 15%. In parole povere, costi dimezzati.

La mossa dell'azienda di Tim Cook strizza l'occhio alle aziende che guadagnano meno di un milione di dollari all'anno tramite vendite legate alla propria app, che in precedenza Apple aveva definito come "la spina dorsale dell'economia globale e il cuore pulsante dell'innovazione e delle opportunità nelle comunità di tutto il mondo".

Vi ricordiamo che il programma Small Business partirà ufficialmente dal 1 gennaio 2021, ma la società di Cupertino ha voluto anticipare di un mese la finestra relativa alle iscrizioni. Queste ultime potranno essere effettuate fino al 18 dicembre 2020 per avere maggiori chance di ottenere sin da subito i benefici legati al programma. Insomma, Apple sta dando l'opportunità a molti developer di ridurre in modo consistente le commissioni legate all'App Store. Si tratta sicuramente di una novità importante, che arriva in seguito all'acceso dibattito generatosi quest'anno.