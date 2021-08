Apple avvia la produzione di massa dei nuovi MacBook Pro: quando arriveranno?

I nuovi MacBook Pro riprogettati con schermi da 14 e 16 pollici sono attesi da lungo tempo, tanto che gli analisti del settore ne parlano ancora dallo scorso giugno. Per la gioia dei fan Apple, ci sono buone notizie al riguardo: i fornitori del colosso di Cupertino hanno iniziato la produzione in serie dei modelli rinnovati.

Stando all’ultimo rapporto di DigiTimes in merito, infatti, i fornitori avrebbero cominciato a produrre in massa le unità da portare sul mercato con l’obiettivo di raggiungere fino a 800.000 spedizioni mensili del laptop entro la fine di novembre: un numero veramente importante, considerato che il 2021 è stato un anno difficile per quanto riguarda la disponibilità di componenti sul mercato.

Sebbene la crisi globale dei chip stia continuando, dunque, i propositi della società statunitense sono decisamente buoni: l’autunno 2021 sembra colmo di rilasci dei prodotti firmati Mela, tra cui i nuovi iPhone 13, l’ultima generazione di Apple Watch e anche di AirPods, tutti attesi per il mese di settembre. Il lancio di tutti i dispositivi in un unico evento resta possibile, ma è più probabile che l’azienda organizzi due eventi separati di cui uno completamente dedicato ai MacBook rinnovati.

Del resto, oltre al design aggiornato questi ultimi dovrebbero dotarsi anche del nuovissimo display mini-LED e del famoso chip proprietario M1X, novità non da poco per i computer portatili di fascia alta di casa Apple. Anche a causa di queste specifiche tecniche importanti ci si aspetta una richiesta notevole da parte dell’utenza, sarà veramente così? Lo scopriremo soltanto a tempo debito, dopo il lancio nel terzo trimestre di quest’anno.

Restando sempre nel mondo Apple, gli ingegneri si sono detti poco ottimisti sul futuro di Apple TV, parlando della necessità di un dispositivo più competitivo.