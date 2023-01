Apple avvia la vendita ufficiale degli iPhone 13 ricondizionati in Italia

Mentre i rumor guardano al futuro con iPhone 15, le iniziative promozionali di Apple si soffermano anche sul passato (che può anche rappresentare il presente). Infatti, sono arrivate novità in ambito ricondizionati.

Come riportato da GSMArena e MacRumors, la società di Cupertino ha iniziato, in queste prime settimane del 2023, a vendere in via ufficiale gli iPhone 13 ricondizionati direttamente mediante il suo portale. Di mezzo non c'è solamente l'Italia, in quanto le fonti riportano che la novità è legata anche a Germania, Spagna e Regno Unito.

In ogni caso, come potete vedere sul portale ufficiale italiano di Apple, i modelli coinvolti sono iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Al momento in cui scriviamo, il prezzo di partenza è pari a 709 euro per quel che riguarda un iPhone 13 mini da 128GB in colorazione Mezzanotte, ma si arriva fino a 1.589 euro per un iPhone 13 Pro Max da 1TB in colorazione Grafite.

Da notare il fatto che l'iniziativa di Apple arriva in un momento in cui sembra esserci una buona domanda di iPhone 13 usati, perlomeno stando a una recente ricerca di mercato di Counterpoint Research. Per il resto, vale la pena sottolineare che l'azienda di Cupertino offre 6 mesi di Apple Music gratis con gli iPhone ricondizionati, come indicato nell'apposita pagina del sito Web Apple.