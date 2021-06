Apple, si avvicina il visore per la realtà aumentata: lancio nel 2022

A poche ore dal keynote in cui Apple ha annunciato il nuovo iOS 15 ed i nuovi sistemi operativi per il 2021, il popolare analista Ming-Chi Kuo ha diffuso una nota agli investitori in cui afferma che la Mela sarebbe ormai vicina al lancio del suo primo visore per la realtà aumentata.

Nel rapporto Kuo afferma che il lancio sarebbe previsto nel secondo trimestre del 2022. Apple sarebbe in procinto di affidare le commesse a Genius Electronic Optical, a cui si sono affidati anche a Facebook e Sony.

Kuo osserva che questo visore fornirà un'esperienza AR see-through, ma le indiscrezioni vogliono una Apple molto attiva da questo fronte, al punto che si parla anche del lancio (forse intorno al 2025) di un paio di occhiali per la realtà aumentata più eleganti.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le molle questo rapporto, dal momento che negli ultimi anni si è a più riprese parlato del lancio di questo presunto visore per la realtà aumentata di Apple, che però ancora non ha visto la luce.

Genius Electronic Optical sarà anche protagonista della produzione di iPhone 13, dal momento che dovrebbe essere il fornitore esclusivo di obiettivi grandangolare e teleobiettivi, dal momento che Largan non avrebbe soddisfatto i requisiti di Apple.