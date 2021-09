Apple, si avvicinano i nuovi MacBook Air: M1X, nuovo design e display mini-LED nel 2022?

Il popolare analista Ming-Chi Kuo, nella nuova nota di ricerca pubblicata in giornata odierna ed ottenuta dai colleghi di MacRumors, si sofferma sulla nuova generazione di MacBook Air che a quanto pare potrebbe entrare in produzione di massa nel terzo trimestre del 2022.

Secondo Kuo, la nuova lineup di laptop Apple dovrebbe essere riprogettata ed ovviamente sarà basata sui chip proprietari Apple Silicon. Il fatto che entri in produzione ad inizio 2022, però, lascia intuire che non arriverà nei negozi prossimamente, come ipotizzato da molti nelle passate settimane.

Non si tratta della prima volta che Kuo discute dei nuovi MacBook Air: in precedenza infatti l'analista e ricercatore aveva affermato che il dispositivo presenterà un design completamente rinnovato e sfoggerà un display mini-LED. Il lancio, sulla base delle informazioni trapelate qualche settimana fa, sarebbe previsto per metà 2022, e l'annuncio potrebbe avvenire nel corso del keynote primaverile che è solita tenere Apple. Nel rapporto di Agosto 2021 si faceva anche riferimento ad una scocca colorata, che potrebbe riprendere quella dei nuovi Apple iMac 2021 con M1 presentati lo scorso Aprile 2021.

Mark Gurman di Bloomberg in un rapporto di inizio anno ha affermato che il nuovo MacBook Air sarà caratterizzato da una scocca più sottile e leggera, due porte USB-C ed il connettore MagSafe.