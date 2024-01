Apple avvisa gli utenti: no rimborsi o assistenza per le app scaricate fuori da App Store

Con l’annuncio dell’arrivo del sideloading su iOS, Apple si è messa in regola con il DMA dell’Unione Europea, che entrerà in vigore a Marzo. Nelle ore successive a tale comunicazione, il colosso di Cupertino ha diffuso tutte le informazioni del caso sia per gli utenti che per gli sviluppatori.

Poco dopo l’annuncio del programma Core Technology Fee, Apple ha svelato le linee guida per gli utenti che effettueranno il download di applicazioni al di fuori di App Store.

Previste delle etichette e notifiche in-app che avranno l’obiettivo di informare gli utenti quando le applicazioni offrono metodi di pagamento alternativi a quelli ufficiali di Apple, in modo tale da garantire consapevolezza e scelta per le transazioni. Tuttavia, nella documentazione viene spiegato che “per le app che utilizzano un'elaborazione dei pagamenti alternativa, Apple non sarà in grado di emettere rimborsi e avrà meno capacità di supportare i clienti che riscontrano problemi, truffe o frodi”.

Apple però ha messo in campo anche un sistema di revisione avanzata delle applicazioni, il quale avrà l’obiettivo di verificare l’accuratezza e trasparenza delle informazioni sui metodi di pagamento offerti dagli sviluppatori all’interno delle applicazioni.

Previsto anche un maggiore controllo sui dati: gli utenti avranno la possibilità di effettuare il download delle informazioni memorizzate da App Store.