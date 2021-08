Apple Back To School: AirPods in regalo con Mac e iPad per gli universitari

Siamo ormai giunti a fine agosto 2021 e il settore Education sta per "tornare in moto". In questo contesto, non sono poche le realtà che stanno lanciando delle offerte "Back To School", come già visto con MediaWorld. Tra queste, troviamo anche un'iniziativa promozionale di Apple.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la società di Cupertino consente agli studenti universitari idonei di ottenere gli auricolari AirPods in omaggio acquistando un Mac o un iPad. In parole povere, l'azienda di Tim Cook sta cercando di attirare l'attenzione di coloro che hanno intenzione di acquistare un Mac o un iPad per studiare, offrendo la possibilità di non dover acquistare a parte degli auricolari.

In ogni caso, se siete universitari, potete verificare l'idoneità alla promozione mediante il sistema UNiDAYS, ovvero un portale che consente agli studenti di accedere a offerte esclusive. In alternativa, in caso di problemi con la verifica tramite questo sistema, la società di Cupertino permette agli universitari di contattare gli Specialist Apple per effettuare la verifica. Ovviamente, bisogna presentare il tesserino universitario o una lettera di ammissione.

Per il resto, sul sito Web ufficiale di Apple si legge: "Approfitta dei prezzi Education. E risparmia il 20% su AppleCare+ per proteggere il tuo dispositivo. Prezzi riservati a studenti e studentesse iscritti o ammessi all'università, ai genitori che acquistano per loro e a docenti e personale degli istituti di ogni ordine e grado".