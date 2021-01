Apple batte Amazon: è il brand che vale di più, Poste Italiane nella top 50

Apple ha superato Amazon in termini di valore del marchio. A dirlo è la classifica Brand Finance relativa ai 500 brand più forti al mondo. Quest'ultima presenta anche una "sorpresa" per noi italiani, dato che nella top 50 c'è Poste Italiane.

Ebbene, stando a quanto si può leggere sul portale ufficiale di Brand Finance, Apple si è piazzata al primo post della classifica Brand Finance Global 500 2021 con un valore del brand stimato pari a 263,4 miliardi di dollari. Segue a ruota Amazon con 254,2 miliardi di dollari, mentre in terza posizione troviamo Google (191,2 miliardi di dollari). Insomma, il podio è tutto tech e in generale anche le successive posizioni rappresentano questo mondo: basti pensare ai 140,4 miliardi di dollari di Microsoft, nonché all'ottimo risultato fatto registrare da Samsung. In ogni caso, il brand che ha visto la maggiore crescita è Tesla: +158%.

Per il resto, i dati che emergono dalla classifica sono molto interessanti e vanno ben oltre quelli che abbiamo citato in questa sede. Invitandovi a prendere visione del report completo, è bene soffermarsi un momento sulla presenza di Poste Italiane in classifica. Infatti, stando anche a quanto riportato da ANSA, si tratta di uno dei 50 brand più forti al mondo. Più precisamente, Poste Italiane si è guadagnata il 39esimo posto, riuscendo a scalare dodici posizioni rispetto allo scorso anno.

In un comunicato, si legge che "è il risultato di un percorso virtuoso che ha portato l'azienda in soli quattro anni a scalare 331 posizioni in classifica fino a conquistare il 39esimo posto di oggi".