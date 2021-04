Apple, le batterie di Tesla saranno parte del percorso verso il 'Carbon Neutral'

Dopo aver raggiunto la piena conversione alle energie rinnovabili in tutte le strutture aziendali a livello globale, Apple continua la sua scalata verso la totale indipendenza dal carbone.

Come dichiarato nella newsroom ufficiale dell'azienda infatti, il colosso di Cupertino utilizzerà ben 85 Megapack 60MV di Tesla per aumentare l'efficienza della centrale solare che alimenta l'iconico Apple Park.

Si stima che l'implementazione delle tecnologie di Tesla permetterà alla centrale solare di accumulare energia in grado di alimentare oltre 7000 abitazioni. Sul comunicato si legge che "Apple sta costruendo uno dei più grandi progetti su batterie nel paese, California Flats, un progetto per l'accumulo di energia leader del settore in grado di immagazzinare 240 MWh di energia, sufficienti per alimentare oltre 7.000 case per un giorno. Questo progetto supporta la centrale solare da 130 megawatt dell'azienda che fornisce tutta la sua energia rinnovabile in California, immagazzinando l'energia in eccesso generata durante il giorno e distribuendola quando è più necessaria".

Il progetto è stato approvato dal Consiglio Locale della Contea di Monterey lo scorso anno, sede in cui venne tra l'altro confermato l'utilizzo dei Megapack di Tesla.

Apple però non beneficerà delle ultime tecnologie del colosso di Elon Musk. Tesla è infatti riuscita ad affinare dei Megapack da 100MV, attualmente in uso in Texas e in Australia.

Abbiamo da poco parlato anche del futuro di Apple, fra VR, processori e Apple Car, in uno speciale dedicato all'azienda.