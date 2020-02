Apple: nella beta di macOS Catalina nuovi riferimenti ai processori AMD

I riferimenti ai nuovi processori AMD sono stati scovati nel codice di macOS Catalina già da tempo, a partire dalla beta 10.15.2 rilasciata a Novembre. A quanto pare anche nella nuova versione del sistema operativo sarebbero state individuate delle stringhe di codice che portano verso questa direzione.

Dal momento che attualmente i Mac utilizzano processori Intel, tali rumor hanno contribuito ad alimentare il tran tran mediatico secondo cui Apple sarebbe pronta ad abbandonare la società di Santa Clara per sposare la causa di AMD, con cui collabora già su alcuni modelli di MacBook Pro, iMac, iMac Pro e Mac Pro.

Come mostrato nel tweet presente in calce, molti dei riferimenti contengono nomi in codice delle APU AMD come Picasso, Raven, Renoir e Van Gogh.

A ciò si aggiunge un rapporto di qualche mese fa pubblicato dall'Economic Daily News secondo cui Apple avrebbe in programma di lanciare un Mac da gaming di fascia alta alla WWDC 2020, l'annuale conferenza per gli sviluppatori che si terrà a Giugno, e nel corso del quale Tim Cook e soci sono soliti presentare le novità software come le nuove generazioni di iOS, macOS, iPadOS, watchOS e tvOS.

Staremo a vedere se il rumor si rivelerà veritiero o meno. Nel frattempo fateci sapere tramite i commenti cosa ne pensate.