Apple Black Friday 2021 ufficiale: anticipazioni delle promo su 'tutto', iPhone e altro

Abbiamo già visto alcune catene lanciare promozioni relative ad iPhone e simili, basti pensare all'iniziativa Black Friday Apple di Unieuro. Tuttavia, finora tutto taceva per quel che riguarda le iniziative ufficiali dell'azienda di Cupertino legate al venerdì nero. Ebbene, ora Apple ha annunciato il "vero" Black Friday 2021 legato ai suoi prodotti.

Più precisamente, la società di Tim Cook ha svelato che a partire da venerdì 26 novembre 2021, ovvero proprio dalla giornata del Black Friday, ci saranno quattro giornate di promozioni relative a prodotti come iPhone, Apple Watch, AirPods, Mac, iPad, cuffie Beats, Apple TV e accessori. In parole povere, sì: ci sono promozioni essenzialmente su "tutto" per quel che concerne il portfolio dell'azienda di Cupertino.

Apple Black Friday 2021: si punta sulle carte regalo fino a 200 euro

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto ufficializzato dalla società di Tim Cook, sul portale ufficiale di Apple è comparsa una pagina che anticipa alcune delle promozioni disponibili. Ebbene, l'iniziativa promozionale dell'azienda di Cupertino verte sulle carte regalo per l'Apple Store, che vengono fornite ai clienti a fronte dell'acquisto di determinati prodotti idonei.

In questo contesto, Apple ha svelato che, ad esempio, l'acquisto di un iPhone 12, iPhone 12 mini o iPhone SE "garantisce" una carta regalo da 50 euro. Si sale invece a una carta dal valore di 75 euro per l'acquisto delle AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Pro o AirPods Max, fino ad arrivare a una carta regalo "massima" di 200 euro a fronte dell'acquisto di un iMac da 27".

Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata al sito Web ufficiale di Apple nelle giornate del 26, 27, 28 e 29 novembre 2021: nel frattempo, l'azienda di Cupertino ha semplicemente annunciato la quattro giorni di shopping legata al Black Friday 2021.