Apple blinda l'accordo con ARM: partnership per i chip prolungata oltre il 2040

Secondo un nuovo rapporto pubblicato da Reuters, Apple avrebbe firmato un nuovo accordo con ARM per sfruttare l’architettura dei chip “oltre il 2040”. A svelarlo sono alcuni documenti presentati da ARM martedì in vista dell’IPO negli Stati Uniti.

"Abbiamo stipulato un nuovo accordo a lungo termine con Apple che si estenderà oltre il 2040, continuando il nostro rapporto di collaborazione di lunga data con Apple e l'accesso da parte di Apple all'architettura Arm", si legge nel documento. Si tratta di un accordo strategico, dal momento che l’hardware di ARM è alla base di tutti i processori di Apple come l’A15 di iPhone 14 e l’M2 del MacBook Pro, oltre che degli iPad.

Nello stesso documento viene anche osservato che molte aziende, tra cui Apple, AMD, Google, Intel, NVIDIA, Samsung e TSMC hanno mostrato interesse ad acquistare fino ad un totale di 735 milioni di Dollari in azioni in vista del debutto in borsa di ARM che dovrebbe avvenire prossimamente.

La partnership tra Apple ed ARM non è nuova: il colosso di Cupertino è stato tra le prime aziende a collaborare con ARM quando è stata fondata nel 1990, ben prima del lancio del Newton di Apple che già utilizzava un chip ARM.