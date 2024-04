Apple blocca questo accessorio: non piaceva a nessuno e si rovinava subito

Dei problemi con gli accessori FineWoven di Apple abbiamo a lungo parlato su queste pagine, riportando anche le relative lamentele degli utenti. Secondo un nuovo rapporto pubblicato in rete, Apple avrebbe interrotto la produzione degli accessori FineWoven.

La notizia è stata riportata dal leaker Kosutami su X, dove ha spiegato che Apple ha interrotto la produzione degli accessori FineWoven a causa della scarsa durata registrato dagli utenti. Non è da escludere che in futuro Apple scelga un altro materiale, comunque differente dalla pelle (che ha abbandonato proprio a favore del FineWoven) per i suoi case premium.

Il leaker era stato tra i primi lo scorso autunno a parlare dell’introduzione di accessori FineWoven nella lineup al posto della pelle, ed è ritenuto affidabile anche perchè in passato ha predetto l’arrivo dei cinturini in “tessuto intrecciato” realizzati dalla stessa Apple.

Come noto, il colosso di Cupertino ha abbandonato gli accessori in pelle a settembre dello scorso anno per sostituirli con il nuovo materiale che ha descritto come “lussuoso e durevole”, realizzato con il 68% di poliestere riciclato. Tuttavia, gli utenti hanno lamentato una qualità molto bassa ed un’usura elevata già da poco pochi mesi, a dispetto dei prezzi richiesti.



Da parte di Apple ancora non sono arrivati commenti ufficiali.

