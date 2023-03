Apple blocca un'app basata su ChatGPT da App Store: chiesto di aggiungere un filtro

Nel giorno in cui ChatGPT arriva su smartwatch, dal Wall Street Journal arriva la notizia che Apple ha bloccato un aggiornamento per il client di posta elettronica BlueMail sviluppata da Blix, una compagnia che ha intentato più volte causa contro il colosso di Cupertino.

L’aggiornamento dell’applicazione prevedeva l’integrazione con ChatGPT, per automatizzare la scrittura delle email. Apple, nella fattispecie, avrebbe espresso preoccupazioni per questa funzione ed ha osservato che dal momento che si tratta di contenuti generati dall’intelligenza artificiale senza alcun filtro, potrebbe risultare inappropriata per il pubblico più giovane.

Nell’informativa inviata da Apple, viene suggerito a Blix di aggiungere un filtro dei contenuti o di modificare il limite di età minima a 17 anni per l’utilizzo.

Ben Volach, il cofondatore di Blix, ha rigettato la posizione di Apple in quanto secondo lui l’app ha già un filtro dei contenuti. Secondo Volach, inoltre, la modifica del limite di età a 17 anni o più potrebbe avere gravi ripercussioni sull’app, dal momento che in quello stesso range sono presenti applicazioni che contengono contenuti sessuali, riferimenti a droghe o linguaggio forte. Attualmente BlueMail è classificata come app per le persone da quattro anni in su.

Tuttavia, è doveroso sottolineare che il nuovo Bing con ChatGPT contiene l’etichetta 17+, la stessa che Apple vuole far aggiungere a BlueMail.