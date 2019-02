Apple blocca i certificati Enterprise anche a Google, ripristinati poco dopo

Nella notte italiana Apple ha bloccato i certificati per le applicazioni di Google che hanno consentito al motore di ricerca di tenere programmi come quello di Facebook allo scopo di raccogliere i dati degli utenti. Un blocco che aveva interessato il giorno prima anche il social network di Mark Zuckerberg.

Le due aziende infatti sono state colte in flagrante per aver abusato del programma Enterprise Certificate di Apple, che consentiva loro di aggirare il processo di revisione delle app e quindi rilasciarle rapidamente.

Alle società infatti vengono solitamente rilasciati dei certificati aziendali che consentono agli sviluppatori di testare le applicazioni iOS internamente senza la necessità di sottoporle al meticoloso processo di revisione, il che è a tutti gli effetti configurabile come un abuso delle linee guida, che ha mandato su tutte le furie Apple.

I gestori dell'App Store nella nottata hanno revocato i certificati a Google, dopo che avevano fatto lo stesso anche con Facebook il giorno prima, il tutto nonostante il motore di ricerca avesse preso tutte le misure preventive per evitarlo. Come vi abbiamo riportato nella notizia dedicata, infatti, Big G aveva immediatamente provveduto a rimuovere l'applicazione incriminata. La decisione ha mandato su tutte le furie gli sviluppatori di Facebook e Google, che non hanno potuto testare le loro applicazioni.

Il blocco però, a giudicare da quanto riportato da ArsTechnica, sarebbe durato poco. Un portavoce di Google, Anaik Von Der Wid ha affermato che "le applicazioni aziendali interne sono state ripristinate poco dopo". La mossa è stata sostanzialmente simile a quella fatta con Facebook, ma è comunque una dimostrazione di forza da parte di Apple, nonchè un avvertimento chiaro a coloro che violano le linee guida.