Apple blocca i downgrade ad iOS 13.2.3 ad una settimana dal lancio di iOS 13.3

Ad una settimana dal lancio di iOS 13.3 , Apple ha smesso di firmare iOS 13.2.3. Ciò significa che da oggi è impossibile effettuare il downgrade alla versione precedente del sistema operativo.

Si tratta di una pratica comune, ed Apple è solita rimuovere le proprie firme dai vecchi software nei giorni immediatamente successivi al lancio delle nuove versioni. Le ragioni sono molteplici: il colosso di Cupertino, in questo modo riesce a scoraggiare il jailbreak, ma al contempo ha anche dato il tempo agli utenti di aggiornare ad iOS 13.3 ed in caso di bug gravi di tornare ad iOS 13.2.3.

Nei documenti di supporto inoltre il colosso di Cupertino ha sempre osservato come sia necessario tenere aggiornati i propri dispositivi per ragioni di sicurezza, oltre che per sfruttare le nuove funzioni.

iOS 13.3 ha un grave bug di sicurezza nei controlli parentali, che consente ai minori di parlare sia FaceTime che Messaggi con presenti in rubrica. Apple ha già annunciato di essere al lavoro su un fix per correggere la falla nel minor tempo possibile. Qualche giorno fa la società americana ha rilasciato la prima beta di iOS 13.3.1 per coloro che sono iscritti al programma beta. Non è chiaro se la correzione sia presente già nella nuova versione o meno.