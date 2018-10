Apple blocca le firme legate ad iOS 11.4.1, niente più downgrade da iOS 12

Recentemente Apple ha rilasciato iOS 12.0.1, aggiornamento che sistema i problemi legati alla ricarica di iPhone e iPad. Insieme al nuovo update, l'azienda di Cupertino ha bloccato le firme legate a iOS 11.4.1, decretando la fine dei downgrade.

Se non siete esperti di jailbreak, questa informazione non vi scalfirà nemmeno; al contrario, se siete interessati a questo mondo, allora un po' di cose potrebbero cambiare da adesso in poi. Luca Todesco ha rivelato qualche giorno fa di essere riuscito a fare il jailbreak di un iPhone Xs Max con iOS 12, ma - nonostante la notizia non sia stata ancora confermata - prima del rilascio di una procedura passerà ancora molto tempo.

Le soluzioni per poter avere un dispositivo il più vicino possibile al jailbreak diventano davvero poche: o bloccate gli aggiornamenti automatici (nel caso vi trovaste ancora ad avere iOS 11.4.1), oppure dovrete rimanere (o fare il downgrade, in quanto le firme di iOS 12.0.0 sono ancora valide) alla prima versione del nuovo sistema operativo.

Nel secondo caso, però, dovrete confrontarvi con problematiche legate al WiFi, alla ricarica della batteria e ad altri bug corretti (che potete trovare in calce alla notizia). Non ci resta che attendere, fiduciosi che nei prossimi giorni nuove informazioni verranno a galla.