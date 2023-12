Apple blocca il supporto iMessage su Android: Beeper pronta a mostrare il codice sorgente

Vi ricordate dell'applicazione che porta iMessage su Android? Ebbene, quest'ultima è già finita al centro delle attenzioni di Tim Cook e soci. Infatti, Apple sta mettendo in atto delle misure per contrastare questa tipologia di servizi.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e 9to5Google, nella giornata di venerdì 8 dicembre 2023 l'applicazione Beeper Mini, che non era passata inosservata tra gli utenti per via del servizio offerto (ovvero, per l'appunto, portare il supporto iMessage su Android, come promesso anche da Nothing Chats, di cui, spoiler, non si sa più nulla), ha smesso di funzionare.

Più di qualcuno aveva immaginato il motivo, ma è stato poi ai microfoni di The Verge che è arrivata la conferma. Infatti, Nadine Haija, Apple senior PR manager, ha dichiarato: "ad Apple realizziamo prodotti e servizi con tecnologie di privacy e sicurezza leader del settore, progettate per dare agli utenti il controllo dei propri dati e mantenere al sicuro le informazioni personali. Abbiamo adottato misure per proteggere i nostri utenti bloccando le tecniche che sfruttano credenziali false per ottenere l'accesso a iMessage.

Queste tecniche comportavano rischi significativi per la sicurezza e la privacy degli utenti, inclusa la possibilità di esposizione dei metadati e attivazione di messaggi indesiderati, spam e attacchi di phishing. Continueremo ad apportare aggiornamenti in futuro per proteggere i nostri utenti". Insomma, di mezzo c'è la società di Cupertino.

Vale la pena notare che la prima applicazione che consente di accedere al succitato servizio è Beeper Cloud, che di fatto "instrada" iMessage tramite un Mac. Si è poi passati di recente a Beeper Mini, app lanciata il 5 dicembre 2023 che, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, si collega direttamente al servizio Apple, evitando dunque l'accesso da remoto a un Mac o ai server di Beeper.

Per ora quest'applicazione risulta "disattivata", nonostante i developer si siano già detti alla ricerca di una soluzione. "Beeper Mini mantiene privati i messaggi e aumenta la sicurezza rispetto agli SMS non crittografati. Per chiunque affermi il contrario, saremo lieti di fornire il nostro intero codice sorgente a una terza parte concordata di comune accordo per valutare la sicurezza della nostra app", ha dichiarato Beeper in seguito a quanto comunicato da Apple. Come si evolverà la vicenda? Staremo a vedere.