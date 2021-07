Apple blocca i tentativi di bypassare la privacy di alcune app cinesi

Dopo l'arrivo dell'App Tracking Transparency su iOS abbiamo provato a fare chiarezza su quali fossero i principali passaggi da eseguire per impostare il blocco privacy su iPhone. Oggi apprendiamo del tentativo di alcune società cinesi di aggirarlo.

Il protocollo di sicurezza di Apple è stato ideato per permettere la raccolta di dati degli utenti a scopo commerciale in maniera totalmente anonima, grazie al codice identificativo IDFA. Nelle ultime build di iOS, la società di Cupertino ha deciso di stringere ulteriormente le maglie del suo filtro privacy dando l'opportunità agli utenti di scegliere se approvare o meno la raccolta di tali dati.

Ebbene, stando ai dati raccolti in tutto il mondo, appena il 12% degli utenti ha accettato che gli sviluppatori potessero utilizzare l'IDFA a scopi commerciali. Per questo motivo, alcune società cinesi hanno deciso di aggirare il nuovo strumento passando al protocollo CAID, o Chinese Advertising ID, nonostante l'esplicito divieto di Apple di utilizzare questo genere di workaround. Come riporta la fonte, alcune di queste aziende avrebbero provato a esercitare la loro influenza su Apple, sperando che la compagnia avesse timore di perdere la propria popolarità nel mercato asiatico.

Contrariamente a quanto sperato, Apple ha deciso di dare un ulteriore giro di vite negando l'approvazione sull'App Store a tutte quelle applicazioni che stavano tentando di migrare verso il nuovo protocollo.

Stando a quanto emerso, grazie a questa "prova di coraggio", l'intero progetto CAID sarebbe già sprofondato. Una decisione che avrebbe dunque permesso di bloccare sul nascere questa deriva che, se avesse assunto una forma reale, avrebbe potuto destare non pochi malumori al di fuori dei confini cinesi.

Nel frattempo, in rete sono emerse nuove curiosità sulla prossima generazione della famiglia iPhone fra cui, a quanto pare, anche il nome definitivo.