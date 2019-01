Apple blocca tuttle le app interne di Facebook su iOS

Apple ha deciso di bloccare i certificati enterprise utilizzati da Facebook per installare app proprietarie su iOS. La causa è l’ennesimo scandalo relativo alla privacy che ha colpito la società di Zuckerberg.

Come vi abbiamo già detto, infatti, Facebook avrebbe pagato degli utenti (anche minorenni) per installare un app, denominata Facebook Research, utilizzata per monitorare tutto il traffico di rete, attraverso l’attivazione di una VPN. Il tutto senza passare per l’App Store, utilizzando strumenti che dovrebbero essere solo per uso e consumo dei suoi dipendenti.

Questo utilizzo dei certificati enterprise, è, secondo Apple, una chiara violazione degli accordi che ne regolano la distribuzione e l’utilizzo e pertanto ne ha deciso la revoca. Il primo effetto di questa presa di posizione da parte di Cupertino, è stata la chiusura dell’app Facebook Research. Ma sembrerebbe che il popolare social network stia affrontando ben altri problemi: le versioni di sviluppo dei suoi principali servizi, infatti, avrebbero smesso di funzionare, così come alcune applicazioni per uso interno, come quella relative al menù per il pranzo e quella relativa al trasporto dei dipendenti

Apple, nel corso dello scorso anno, ha più volte ribadito come la privacy degli utenti sia uno dei suoi caposaldi, lo stesso Tim Cook ha più volte criticato l’operato di Facebook in materia di tutela dei dati dei suoi utenti.