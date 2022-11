Apple avrebbe bloccato ampiamente le assunzioni e tagliato il budget

Non ci sono solamente le vendite degli iPhone inferiori alle aspettative a tenere banco in casa Apple. Infatti, il periodo non è propriamente dei più intriganti su più fronti, tanto che un recente report fa riferimento a un ampio blocco delle assunzioni.

A tal proposito, secondo quanto riportato da 9to5Mac e Business Insider, le preoccupazioni relative alla recessione economica starebbero facendo prendere precauzioni più ampie di quanto ci si potrebbe immaginare a Tim Cook e soci. Ricordiamo infatti che è da tempo che si fa riferimento al rallentamento delle assunzioni ad Apple, ma adesso sono emersi degli ulteriori dettagli in merito ai presunti piani della società di Cupertino.

In questo contesto, le fonti fanno riferimento a una Apple che avrebbe già messo in pausa quasi tutte le assunzioni, nonché che avrebbe intenzione di mantenere questa linea potenzialmente fino a settembre 2023. In parole povere, sarebbe stato tagliato in modo importante il budget per questo tipo di attività, anche se ci sarebbe ancora di mezzo una "fase di revisione".

Un portavoce di Apple ha dichiarato ai microfoni di Business Insider che l'azienda sta continuando ad assumere, ma che, dato il contesto economico, sta "adottando un approccio molto deliberato in alcune parti del business". Insomma, sembra proprio che non si tratti esattamente del migliore dei periodi, chiaramente non solo per Apple.