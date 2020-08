Apple: bloccato l'update dell'app di Facebook che esplicitava le commissioni

Il mondo tech sta vivendo un periodo atipico. Più precisamente, in seguito alla questione sollevata da Epic Games, si stanno aggiungendo sempre più tasselli al "puzzle" e la "battaglia delle commissioni" sta iniziando a coinvolgere anche aziende del calibro di Facebook.

Più precisamente, qualche settimana fa l'azienda di Mark Zuckerberg aveva affermato che presto avrebbe esplicitato le commissioni trattenute da Apple all'interno della sua applicazione ufficiale per iOS, perlomeno per quanto riguarda gli eventi a pagamento. In particolare, Facebook prevedeva di informare gli utenti mediante una frase posta in basso nella schermata legata alle transazioni: "Apple trattiene il 30% di questo acquisto".

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e Reuters, la società di Cupertino non ha consentito a Facebook di pubblicare sull'App Store l'update che introduce questa scritta. Le motivazioni di Apple sarebbero da ricercarsi nel fatto che la società di Mark Zuckerberg avrebbe violato una regola legata all'inserimento di informazioni "irrilevanti".

Di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Facebook ai microfoni di Reuters: "Ora più che mai, dovremmo far capire alle persone dove vanno effettivamente i soldi. [...] Sfortunatamente, Apple ha rifiutato il nostro messaggio di trasparenza relativo alla loro commissione del 30%, ma stiamo ancora lavorando per rendere disponibili tali informazioni all'interno dell'app".

Insomma, sembra che la questione delle commissioni farà discutere ancora per un po' di tempo. Tra l'altro, stando a Facebook, durante l'emergenza COVID-19, l'azienda di Mark Zuckerberg avrebbe chiesto ad Apple di rimuovere le commissioni per quanto riguarda gli acquisti in-app, in modo da poter girare tutti i guadagni direttamente ai business in difficoltà. Tuttavia, la società di Tim Cook avrebbe rifiutato anche in quel caso.



Nel frattempo, la Stagione 4 di Fortnite non è arrivata su iOS.