Apple rimuoverà le app che non si adegueranno a una nuova feature per la privacy

Dopo la presentazione a sorpresa di AirPods Max, le prime cuffie wireless over-ear basate sul chip M1 e disponibili già da oggi in preordine, Apple nella giornata di oggi avrebbe pure condiviso alcuni dettagli riguardo a una nuova funzionalità che a breve arriverà nel suo App Store e che potrebbe portare alla rimozione di migliaia di applicazioni.

Stando a quanto riportato anche dall’agenzia di stampa Reuters, il colosso di Cupertino avrebbe quasi minacciato gli sviluppatori di rimuovere ogni loro app dallo store ufficiale nel caso in cui non si adegueranno alla nuova feature App Tracking Transparency, pensata per consentire agli utenti di impedire agli inserzionisti di tracciarli su diverse applicazioni.

Tale informazione giunge direttamente dal vicepresidente senior dell'ingegneria del software di Apple Craig Federichi, il quale nel corso della Conferenza europea sulla protezione dei dati e della privacy ha affermato: “All'inizio del prossimo anno, inizieremo a richiedere a tutte le app che lo desiderano di ottenere l'autorizzazione esplicita dei propri utenti e gli sviluppatori che non soddisfano tale standard potranno rimuovere le proprie app dall'App Store”.

La nuova funzionalità richiederà agli sviluppatori di includere nelle loro applicazioni una notifica pop-up in cui si chiede esplicitamente a ogni singolo utente di concedere alle aziende di pubblicità digitale di rintracciare le attività dell’utente su app e siti Web anche se si tratta di prodotti di altre società, così da evitare il monitoraggio invasivo. Non sono mancate critiche a tale feature, ma Federichi ha ribadito che “Abbiamo bisogno che il mondo veda questi argomenti per quello che sono: un tentativo sfacciato di mantenere lo status quo invasivo della privacy”. Dichiarazioni forti che a colossi come Facebook e Google, ovviamente, non sono piaciute.

Negli ultimi giorni Apple ha pure annunciato un programma di sostituzione gratuita dello schermo touch screen degli iPhone 11, nel caso in cui gli utenti abbiano unità che smettono di rispondere al tocco.