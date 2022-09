Apple boicotta la Russia, ma iPhone 14 va a ruba a Mosca: come è possibile?

Vi abbiamo già parlato del possibile ritorno di Samsung sul mercato russo già a partire dal mese di ottobre. Oggi, però, scopriamo che un altro prodotto tecnologico appena uscito è disponibile in Russia: si tratta di iPhone 14, in vendita a Mosca nonostante il boicottaggio imposto dalla stessa Apple.

La questione va in realtà spiegata meglio: non è Apple a vendere iPhone 14 in Russia, ma alcuni retailer del Paese che hanno deciso di importare il prodotto con la compiacenza del Ministero del Commercio e dell'Industria. La CNN, infatti, riporta che diversi rivenditori russi si sarebbero riforniti di iPhone 14 sul mercato estero (presumibilmente quello cinese) e lo avrebbero importato in quello interno grazie ad alcune deroghe alle certificazioni informatiche nazionali apportate dal Cremlino negli ultimi mesi.

Insomma, benché il colosso di Cupertino non abbia nulla a che fare con il fenomeno, iPhone 14 può essere comprato in Russia, e pare che stia andando a ruba. Secondo fonti interne, che vi consigliamo di prendere con le pinze, le prevendite di iPhone 14 nella scorsa settimana sono aumentate del 150% rispetto a quelle di iPhone 13 lo scorso anno.

Altro dato piuttosto interessante è che, secondo il provider telefonico MTS, la maggior parte degli utenti compra i modelli "Pro" di iPhone 14: circa il 70% degli acquisti e degli abbonamenti sottoscritti dai russi per il nuovo smartphone di Cupertino, infatti, riguarda iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il modello meno popolare, invece, sarebbe l'iPhone 14 "vanilla" da 128 GB.

Il particolare sistema di importazioni usato dai rivenditori russi, comunque, ha anche diverse controindicazioni. Nello specifico, le consegne potrebbero richiedere fino a 120 giorni, mentre il prezzo di partenza del device è sensibilmente più alto che all'estero: comprare un iPhone 14 base da 128 GB, infatti, significa un esborso pari all'equivalente in Rubli di 1.400 Dollari.