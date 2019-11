Apple, è boom per AirPods Pro: raddoppiata la produzione

A poche ore dal rapporto pubblicato da Bloomberg, secondo cui le nuove AirPods Pro starebbero registrando vendite superiori alle aspettative, il Nikkei Asian Review riferisce che il colosso di Cupertino avrebbe chiesto al fornitore Luxshare Precision di raddoppiare la produzione degli auricolari di fascia alta a due milioni di unità al mese.

Il rapporto sostiene anche che il colosso di Cupertino avrebbe chiesto a Luxshare ed al produttore cinese Goertek di incrementare la produzione delle normali AirPods nelle fabbriche con sede in Vietnam, ma a riguardo non sono emersi molti dettagli.

Almeno negli Stati Uniti, è stimato che le AirPods Pro saranno disponibili nei negozi per la consegna immediata entro il 31 Dicembre, e per gli ordini effettuati oggi non è garantita la consegna in tempo per Natale. Rivenditori autorizzati come Amazon, BestBuy, AT&T e T-Mobile però negli States garantiscono la consegna entro la prima settimana di Dicembre.

Ancora una volta quindi con le AirPods Apple ha fatto centro, e si confermano le cuffie senza fili più popolari del mercato. Insieme ad Apple Watch infatti è stato il prodotto che ha trainato la crescita trimestrale nella categoria degli indossabili, che proprio nel Q3 2019 ha segnato un nuovo record mondiale nella storia della società americana.