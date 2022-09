Apple contro il Brasile: impugnerà il blocco delle vendite degli iPhone senza caricatore

A meno di un giorno dal lancio di iPhone 14, il Brasile ha bloccato la vendita di iPhone privi di caricatore da parte di Apple. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web, tanto che la Casa di Cupertino ha deciso di impugnare la decisione delle autorità brasiliane di fronte a un giudice.

Facciamo però un passo indietro: nella giornata di ieri, dopo le critiche delle autorità brasiliane contro Apple degli ultimi mesi, il Ministero della Giustizia di Brasilia ha deciso di imporre il ban alle vendite degli iPhone senza caricatore, multando la casa di Cupertino per la bellezza di 2,38 milioni di Dollari e ordinando la cancellazione di iPhone 12 dal registro dei dispositivi certificati dall'agenzia nazionale di telecomunicazioni Anatel.

Apple, dal canto proprio, ha rimosso il caricatore dalla confezione dei suoi iPhone proprio con iPhone 12, spiegando che la scelta sarebbe dovuta a ragioni ambientali, riducendo i consumi di materiali come rame, alluminio e zinco di circa 861.000 tonnellate e abbattendo anche i costi di trasporti degli iPhone, poiché ogni pallet può ora contenere fino al 70% in più di dispositivi grazie alla riduzione dello spessore della confezione priva di caricatore.

Due visioni dunque incompatibili, che hanno portato le autorità brasiliane ad avviare un'investigazione contro Apple e a comminarle già una multa a fine 2021, allora per il valore di 1,92 milioni di Dollari. La nuova multa e il blocco delle vendite degli iPhone sembrano invece essere il risultato dell'investigazione stessa, che si è conclusa ad agosto.

Apple ha dichiarato a Reuters che intende impugnare la decisione del Ministero della Giustizia di Brasilia e "continuare a lavorare con le autorità brasiliane per risolvere tutte le loro preoccupazioni". Un portavoce della compagnia ha spiegato poi che "abbiamo già vinto in diverse corti brasiliane alcuni processi su questo stesso tema, e siamo certi che i nostri clienti sappiano delle diverse opinioni circolanti sull'opportunità o meno di inserire caricatori e cavi di ricarica nella custodia degli iPhone". Intanto, comunque, Apple non ha smesso di vendere i suoi prodotti in Brasile.