Apple potrebbe a breve produrre il 25% degli iPhone in India

A poche settimane dalla presentazione della serie iPhone 14, iniziano a emergere indiscrezioni in merito al futuro della produzione degli smartphone di Apple.

Secondo quanto riportato da Reuters e MacRumors, gli analisti di J.P. Morgan ritengono plausibile uno scenario in cui la società di Cupertino potrebbe spostare il 25% della produzione di iPhone in India entro il 2025. In parole povere, un iPhone su quattro verrebbe a quel punto prodotto in territorio indiano.

Tim Cook e soci stanno infatti cercando di allontanare parte della linea produttiva dalla Cina, considerate le questioni internazionali, tra lockdown stringenti relativi al COVID-19 e tensioni geopolitiche crescenti. L'India sembra il Paese giusto per spostare già da fine 2022 il 5% della produzione di iPhone 14, andando poi sempre oltre, considerando che si tratta del secondo mercato del mondo lato smartphone (il primo posto appartiene alla Cina).

Insomma, gli analisti sembrano essere convinti del fatto che presto buona parte degli iPhone e non solo (si fa riferimento anche a Mac, iPad, AirPods e Apple Watch) sarà prodotta fuori dalla Cina. Per il momento si tratta solamente di stime, ma staremo a vedere. Nel frattempo, a livello di richiesta, sembra che siano gli iPhone 14 Pro a trainare la più recente gamma di dispositivi mobili Apple.