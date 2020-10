Apple brevetta display pieghevole che si ripara da solo: sarà per l'iPhone foldable?

In attesa del prossimo smartphone top di gamma Apple iPhone 12 a Cupertino si lavora per il futuro dei dispositivi foldable: l’ultimo brevetto depositato dalla Mela, infatti, ha rivelato i recenti progressi dell’azienda con un display pieghevole in grado di ripararsi da solo. Ma come funziona esattamente? Andiamo a vederlo nel dettaglio.

I disegni originali, diffusi dal sito Patently Apple, sono presenti in calce all’articolo e mostrano l’idea alla base di questa nuova tecnologia: l’obiettivo è far sì che lo schermo non si rovini se, nella chiusura del telefono pieghevole, tra le due parti non rimanga polvere, detriti o materiale di qualsiasi tipo, soprattutto di piccole dimensioni.

Stando a quanto riportato da Patently Apple e scritto nei brevetti, “I display sono tipicamente formati da substrati planari rigidi. Sebbene soddisfacenti in molte situazioni, schermi rigidi come questi possono essere difficili da integrare in alcuni dispositivi come quelli con alloggiamenti pieghevoli [...] Durante il funzionamento di un dispositivo elettronico, lo strato di copertura del display per il dispositivo elettronico può essere graffiato o ammaccato. Per migliorare l'estetica del dispositivo elettronico, può essere desiderabile ridurre al minimo la presenza di graffi e ammaccature. Per questo lo strato di copertina del display può includere uno strato di materiale autorigenerante.”

Questo display particolare, dunque, quando sarà ammaccato o rovinato in qualsiasi modo, grazie a fattori come calore, luce, corrente elettrica o altri stimoli esterni potrà rigenerarsi autonomamente e automaticamente grazie a conduttori trasparenti che formano lo strato riscaldante. Un progetto decisamente interessante e che, se implementato nel futuro iPhone pieghevole, potrebbe davvero renderlo un dispositivo ancora più appetibile.

Intanto tra gli altri prodotti Apple desiderati da tempo c'è AirPower, che dopo la prima cancellazione finalmente starebbe per arrivare sul mercato.