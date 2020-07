Apple brevetta un incredibile MacBook Pro con 5 schermi

Dopo la rivoluzione dei processori basati su ARM per i Mac, si torna a parlare del futuro di Apple e, più precisamente, di quello dei MacBook. Infatti, sono emersi online degli interessanti dettagli relativi ai piani che l'azienda di Tim Cook potrebbe mettere in atto nei prossimi anni.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmochina, la società di Cupertino ha depositato un brevetto presso il China National Intellectual Property Office. Quest'ultimo ente lo ha approvato il 30 giugno 2020, quindi è molto recente. Il brevetto è accompagnato da un'illustrazione molto interessante (che potete vedere in calce alla notizia).

Nell'immagine coinvolta si vede un MacBook Pro che, oltre allo schermo principale, dispone anche di altri quattro display presenti nella zona della tastiera e del trackpad. Non è del tutto chiaro quali siano le intenzioni di Apple in merito alle funzionalità di questi schermi, ma l'azienda di Tim Cook fa riferimento ai vari pannelli tramite il nome "Dynamic Display Interface".

Probabilmente la società di Cupertino vuole sostituire la Touch Bar, che infatti non compare nell'illustrazione. Tuttavia, diverse fonti internazionali descrivono la possibilità che Apple stia studiando ulteriori funzionalità inedite. Staremo a vedere, per il momento stiamo parlando solamente di un brevetto e dunque non sappiamo se questa soluzione verrà implementata veramente in futuro.