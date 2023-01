Apple brevetta uno schermo pieghevole indistruttibile: in arrivo su iPhone Fold?

La presenza di numerosi leak e rumor sull'iPhone pieghevole ha ormai convinto fan ed esperti del settore che anche Apple sia al lavoro su uno smartphone foldable. Oggi, a corroborare questa ipotesi, è un nuovo brevetto depositato dal colosso di Cupertino, che ci mostra uno schermo pieghevole quasi del tutto indistruttibile.

Il brevetto è stato portato a galla dai colleghi di Patently Apple, ed è solo l'ultima di una serie di innovazioni tecnologiche della Mela Morsicata nel campo degli smartphone pieghevoli: per esempio, qualche mese fa è emerso il brevetto di uno schermo per iPhone capace di auto-ripararsi. Ciò ci porta a pensare che gli ingegneri di Apple stiano ancora sperimentando con il display di iPhone Fold, al fine di proporre un device il più resistente possibile.

La tecnologia oggetto dell'ultimo brevetto, infatti, ha lo scopo di rendere impossibile la crepatura dello schermo degli smartphone di Cupertino. Si tratta di una novità che potrebbe contribuire a rendere più durevole qualsiasi device della Mela Morsicata, ma che potrebbero risolvere uno dei problemi più importanti degli smartphone pieghevoli, ovvero la scarsa resistenza del display.

Proprio per questo, testate come PhoneArena spiegano che la prima implementazione della tecnologia sarà su iPhone Fold (o magari sull'iPad pieghevole in arrivo nel 2024), e che essa avrà lo scopo di convincere gli utenti che possiedono un device di Cupertino che il momento per il salto ad un device foldable sia arrivato, ora che questi sono comparabili con i dispositivi tradizionali anche in termini di resistenza.

D'altro canto, con uno schermo che non si può crepare e che, addirittura, potrebbe "curare" i graffi superficiali, sembra proprio che l'iPhone Fold sarà quasi indistruttibile. Il risultato, paradossalmente, potrebbe essere uno smartphone pieghevole più resistente degli iPhone già in commercio.