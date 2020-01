Apple brevetta una tecnologia che simula un suono proveniente da varie parti della stanza

Apple ha brevettato una tecnologia particolarmente atipica relativa al comparto audio dei MacBook. Infatti, sembra che la società di Cupertino abbia intenzione di realizzare degli speaker in grado da far credere all'utente che l'audio provenga da altoparlanti posti in più posizioni, quando in realtà si tratta di un singolo speaker.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Apple starebbe pensando di utilizzare una tecnologia chiamata Crosstalk Canceling, in grado di "mescolare" le onde sonore provenienti dal canale destro e da quello sinistro per dare vita a dei suoni "3D", provenienti da varie parti della stanza dell'utente. Non è molto chiaro come l'azienda di Cupertino voglia fare tutto questo senza speaker fisici, ma sembra che la società stia lavorando per realizzare una tecnologia innovativa. Per maggiori dettagli sul Crosstalk Canceling, vi consigliamo di consultare questo articolo (in inglese).

Vi ricordiamo che alcuni rumor recenti descrivono una Apple intenta a realizzare una sorta di MacBook da gaming. Secondo molti, non è un caso che la società di Cupertino abbia brevettato questa tecnologia: è risaputo che il comparto multimediale è molto importante per quanto riguarda le sessioni di gioco. In futuro sentiremo i nemici alle nostre spalle direttamente tramite gli altoparlanti del MacBook? Staremo a vedere.