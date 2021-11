Apple ha brevettato una cerniera per smartphone: iPhone pieghevole in arrivo?

Il mercato degli smartphone pieghevoli è uno dei più redditizi del momento, tanto che il 2022 potrebbe essere l'anno dei device foldable. Molte aziende stanno iniziando a produrre dispositivi flessibili per il mercato, e non stupisce che tra di esse possa esserci Apple, che nel 2022 o nel 2023 potrebbe lanciare un iPhone foldable.

I rumor sullo smartphone pieghevole di Apple si susseguono ormai da un paio d'anni, riemergendo periodicamente a distanza di qualche mese l'uno dall'altro: per esempio, a febbraio era spuntata online l'indiscrezione di un iPhone pieghevole con supporto ad Apple Pencil in arrivo nel 2023, mentre a settembre si parlava di ben due iPhone foldable in arrivo nel 2023, uno con chiusura a portafoglio e uno con chiusura a conchiglia.

Grazie a un brevetto attribuito dallo US Patent and Trademark Office ad Apple, ora abbiamo un'idea più concreta di quello che potrebbe essere il primo iPhone pieghevole della storia. Il brevetto ha il nome di "Electronic devices with fiber composite friction hinges", e la sua innovazione sta nell'uso di fibre composite per la creazione di una cerniera più "forte" di quelle attualmente utilizzate dagli smartphone foldable, ma al contempo anche di dimensioni più ridotte.

In questo modo "il dispositivo elettronico che utilizza la cerniera può avere uno strato flessibile, come un display pieghevole, sovrapposto alla struttura a cerniera". Benché la cerniera potrebbe essere utilizzata per ogni dispositivo, pare abbastanza chiaro che il brevetto faccia riferimento ad uno smartphone pieghevole, al quale Apple allude dicendo: "Per esempio, un device pieghevole potrebbe avere due parti collegate da una cerniera. La cerniera potrebbe includere strutture di fibre rinforzate e materiali compositi come la fibra di carbonio, che potrebbero ridurre la dimensione della cerniera stessa e migliorarne le performance".

Il brevetto è comunque solo l'ultimo di una lunga serie: di recente, infatti, Apple ha registrato una batteria pieghevole, mentre l'insider Ming-Chi Kuo ha più volte parlato della filosofia di Cupertino per il mercato foldable. In particolare, questa si allontanerebbe dai competitor perché non penserebbe ai dispositivi pieghevoli come a un "mix" tra smartphone e tablet, ma in una maniera completamente nuova, sia per design che per interfaccia utente.



Kuo ha addirittura detto che Apple, pur arrivando in ritardo rispetto a competitor come Samsung e Xiaomi nel mercato foldable, potrebbe facilmente diventare il primo produttore di device pieghevoli grazie al design dei suoi prodotti.