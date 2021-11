Apple: un brevetto sembra fare luce su alcune feature dei prossimi iPhone e di Apple Glass

Il portale Patent Apple, specializzato nei brevetti della casa di Cupertino, ha di recente portato a galla alcuni progetti sottoposti da Apple allo U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), tra cui quello del drone Apple di cui esistono due brevetti. Un altro documento depositato da Apple, invece, riguarderebbe i prossimi iPhone e Apple Glass.

Il brevetto riguarda una tecnologia che permette di modificare le immagini mostrate da uno schermo a seconda dei problemi di vista dell'utente che lo guarda, adattandosi cioè alle sue condizioni visive. Una larga percentuale di persone al mondo indossa occhiali o lenti a contatto per migliorare la visione: per questo, l'azienda di Cupertino vorrebbe creare un iPhone o un iPad capace di correggere automaticamente la visione dell'utente, aggiustando quanto mostrato dal display a partire dalle informazioni sulla vista di chi lo sta utilizzando.

Il brevetto prevede anzitutto di utilizzare la fotocamera per capire se l'utente sta indossando o meno gli occhiali: quando questi sono regolarmente indossati, la feature non si attiva, mentre se l'utente non li porta mentre guarda il telefono è lo schermo a modificare l'output grafico per mimare l'effetto della lente da vista. Il brevetto menziona poi una tecnologia di base molto simile a quella del Face ID, che dunque potrebbe essere implementata a breve, magari già dalla prossima generazione di iPhone e iPad.

Sempre lo stesso documento, poi, dà alcuni indizi riguardo agli smartglasses di Apple, poiché parla di un occhiale con funzionalità di tutela della privacy. Infatti, la seconda parte del brevetto mostra un telefono il cui display adotta una tecnologia tale da non essere visibile a chi non indossa occhiali dotati di uno specifico schermo o connessi al device tramite connessione mobile, Bluetooth o NFC. In questo modo, gli utenti possono controllare il loro telefono senza il rischio di essere visti da altre persone mentre eseguono operazioni private, come inviare messaggi, accedere alle proprie carte di credito o inserire delle password. Questa feature potrebbe essere integrata negli smartglasses Apple Glass, che potrebbero arrivare nei negozi nel 2022 o nel 2023.