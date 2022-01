Apple: un brevetto suggerisce iPad, iPhone e Mac con i bordi che si illuminano

Dopo aver affermato di guardare attentamente alle criptovalute, Apple sembra essere intenzionata ad implementare diverse nuove tecnologie sui propri hardware di nuova generazione. Questo è infatti ciò che suggeriscono due nuovi brevetti attribuiti dallo U.S. Patente and Trademark Office (USPTO) al colosso di Cupertino.

Il primo brevetto, depositato il 30 dicembre 2021, è quello di un device Apple dotato di angoli e bordi illuminati: in particolare, il dispositivo mostrato nel brevetto sembra avere il design di un iPad, ma la documentazione spiega che la tecnologia potrebbe essere utilizzata su qualsiasi tipo di device, compresi iPhone, Mac e Apple Watch.

All'atto pratico, il brevetto indica che il dispositivo dovrebbe avere degli angoli illuminati, dotati di luci che si estendono a tutti i bordi del device, in modo da creare una sorta di fonte luminosa laterale allo schermo, con la quale potrebbe essere possibile visualizzare icone o notifiche luminose per l'utente.

In questo modo, il bordo potrebbe fornire ulteriore luminosità allo schermo in alcune situazioni dove essa è strettamente necessaria, oppure creare un anello attorno al display in modo da migliorare la visibilità e le notifiche o da trovare un impiego agli spazi dei bordi, che finora sono stati privi di pixel. Apple ha trovato una soluzione per usare la tecnologia anche sui bordi curvi, che è stata inclusa nel brevetto e che lascia pensare che la tecnologia sia stata oggetto di sperimentazione per qualche tempo e potrebbe presto trovare un impiego su qualche device.

Il secondo brevetto fa parte del nuovo corso di Apple secondo Mark Gurman: l'insider, infatti, aveva dichiarato a inizio dicembre che l'azienda vuole "un futuro in cui tutti i device possono ricaricarsi tra loro". Su questa falsariga si trova dunque l'invenzione di un sistema che permette agli schermi di iPhone, iPad e Mac di ricaricare altri accessori e device, come delle AirPods o degli Apple Pencil.

Stando al brevetto, Apple vorrebbe inserire dei cavi di ricarica wireless sotto alla scocca di iPad, iPhone e Macbook, vicino allo schermo o, nel caso dei laptop, sul lato posteriore di quest'ultimo, in modo che i display dei device possano essere usati come "stand di ricarica" utilizzando tecnologie simili a MagSafe e permettendo la ricarica di più dispositivi allo stesso tempo. Secondo il brevetto, questo tipo di ricarica sarebbe limitato ad accessori come Apple Watch, AirPods e Apple Pencil.