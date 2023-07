Apple brucia le tappe: iMac e Macbook M3 in arrivo già nel 2023, esperto è sicuro

Apple ha appena lanciato il Macbook Air M2 da 15", il Mac Studio M2 e il Mac Pro M2, ma la lineup Mac del 2023 non sembra essere finita qui. Al contrario, secondo un affidabile insider il colosso di Cupertino presenterà diversi nuovi desktop e laptop tra i mesi autunnali e quelli invernali.

Nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, infatti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato che Apple lancerà diversi nuovi Mac e Macbook tra ottobre e novembre. Il mese di settembre, come da tradizione, sarà invece dedicato unicamente al lancio di iPhone 15, iPhone 15 Pro e della nuova lineup di Apple Watch, che dovrebbe comprendere l'Apple Watch di Serie 9 e l'Apple Watch Ultra 2.

Poco prima delle vacanze natalizie, però, dovrebbe esserci lo spazio per l'annuncio di almeno due nuovi Mac e Macbook. Non è chiaro, per il momento, se i device verranno presentati con un keynote dedicato o se invece riceveranno un lancio "tramite comunicato" come avvenuto per i Macbook Pro M2 di quest'anno. Tuttavia, a questo giro le stelle sembrano allineate per una vera e propria conferenza nel mese di ottobre.

Sì, perché tra ottobre e novembre arriveranno i primi Mac e Macbook con chip M3, che a nostro avviso Apple vorrà "spiegare" al pubblico, puntando sull'aumento prestazionale rispetto ai SoC M1 e M2 e, soprattutto, rispetto ai chip della concorrenza: portare a termine un compito simile con un semplice comunicato stampa sarebbe piuttosto difficile, per questo l'ipotesi di un keynote si fa sempre meno remota.

Ma quali saranno i nuovi Mac M3 in arrivo in autunno? Per Gurman, sicuramente ci sarà l'iMac M3: la linea iMac salterà la generazione M2 e arriverà direttamente con un chip a 3 nm, risultando forse la prima serie di prodotti a fare il passaggio al chip M3. In parallelo, dovrebbero arrivare anche due nuovi Macbook, ovvero i Macbook Air e Pro da 13", entrambi con chip M3 "base". I Macbook Pro con chip M3 Pro e M3 Max, invece, saranno lanciati nel corso del 2024.

Mancheranno la release di ottobre gli iPad Pro con chip M3, posticipati al 2024 per una buona ragione: i prossimi iPad Pro avranno schermi OLED, oltre al chip M3, e dovrebbero essere lanciati nei primi mesi del 2024, slittando così di qualche settimana rispetto alla "classica" data d'uscite di ottobre. In questo slot, però, potrebbe collocarsi il nuovo iPad Air, che dovrebbe avere un design del tutto simile al predecessore e una scheda tecnica leggermente rinnovata.