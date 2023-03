Apple brucia i tempi: chip M3 e Macbook Air da 15' in arrivo alla WWDC?

Tra i prodotti Apple in arrivo in primavera dovrebbe esserci anche il nuovo Macbook Air con chip M2 e schermo da 15,5", almeno a detta di diversi leaker. Tuttavia, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman sembra dissentire. Non solo il macbook Air M2 non arriverà in primavera, ma in estate: esso non avrà neppure il chip M2!

Stando a quanto riportato da Gurman nell'ultimo numero della sua newsletter Power On, i nuovi Macbook Air arriveranno in estate, ad un anno di distanza dal lancio del Macbook Air M2, avvenuto alla WWDC di giugno. In parallelo, svela Gurman, Apple lancerà anche il nuovo iMac, che manterrà sempre le stesse dimensioni dello schermo (pari a 24") ma monterà un chip del tutto nuovo.

Veniamo dunque al nuovo chip, perché qui sta il cuore della notizia: secondo il giornalista di Bloomberg, i nuovi Macbook Air e iMac avranno un chip M3, che dunque verrà lanciato a solo un anno di distanza dal predecessore, restringendo i cicli di sviluppo da 18 mesi inizialmente promessi da Apple. In effetti, già negli scorsi mesi era emerso che i chip M3 fossero in anticipo, ma nessuno si sarebbe mai aspettato un lancio nel corso dell'estate del 2023.

Inoltre, Gurman aggiunge che Apple lancerà ben due Macbook Air con chip M3, uno con schermo attorno ai 13" (probabilmente i canonici 13,6" già utilizzati per il Macbook Air M2), e uno schermo da 15", che forse finirà per assestarsi attorno ai 15,5" effettivi. Sembra dunque che il misterioso Macbook Air M2 da 15,5" in realtà non esista, o quantomeno sia stato messo da parte in favore di un device con il chip M3.

Se ciò fosse vero, la WWDC sarebbe stracolma di annunci, poiché durante la conferenza dovrebbero arrivare Apple AR, il Mac Pro con chip M2 Extreme e anche i nuovi Macbook Air e iMac M3. Un piatto così ricco che viene persino difficile crederci, lasciandoci pensare che almeno uno o due di questi dispositivi sia prossimo ad un rinvio di qualche mese, con un annuncio magari in parallelo ad iPhone 15, durante il keynote di settembre di Cupertino.

Infine, Mark Gurman ha anche dichiarato che i Macbook Pro con chip M3 Pro e M3 Max arriveranno nel corso del 2024, portando con sé un boost sia in termini prestazionali che di efficienza rispetto ai chip M2. Tale miglioramento dovrebbe essere dovuto all'architettura TSMC a 3 nanometri, che verrà utilizzata per tutti i chip M3 di Apple Silicon.