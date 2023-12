Apple, brutte notizie per i gamer: 'se volete Steam, aggiornate MacOS'

Se da una parte Apple ha dimostrato di non voler tralasciare il gaming nei suoi prodotti, come del resto vi abbiamo raccontato nella nostra prova di RE: Village su iPhone 15 Pro, ci sono dei dispositivi che sono destinati a perdere importanti funzionalità di gioco nel prossimo futuro.

Valve ha infatti annunciato la fine del supporto Steam per i sistemi notebook e desktop ancora fermi a macOS High Sierra 10.13 e macOS Mojave 10.14. La data da segnare sul calendario è quella del 15 febbraio 2024 e da quel momento in poi tali dispositivi cesseranno di ricevere aggiornamenti e supporto da parte della compagnia.

Tuttavia, questo non significa che giochi e app cesseranno di funzionare del tutto. La ragione è da ricondurre al fatto che Mojave è stata l'ultima versione di macOS a supportare giochi a 32-bit, perciò Valve non sarà in grado di garantirne il funzionamento dal momento che il passaggio ai 64-bit dipende dalle singole software house.

Vale la pena notare che, stando ai dati di Steam, oltre il 98% degli utenti Apple attualmente è già perfettamente allineato con i futuri requisiti di gioco della compagnia. Per questo motivo, saranno davvero molto pochi gli utenti affetti da questo tipo di limitazione e, tra questi, ancor meno saranno i giocatori.