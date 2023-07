Apple, bug in Tempo di Utilizzo: in arrivo un aggiornamento

Apple di recente ha riconosciuto un bug nella funzione “Tempo di Utilizzo” di iPhone ed iPad che impedisce ai genitori di controllare il tempo che trascorrono i bambini sullo smartphone anche da remoto, oltre che limitare l’utilizzo del dispositivo in determinati orari, bloccare le app ed i contenuti appropriati.

Secondo quanto emerso, infatti, alcuni genitori si sarebbero lamentati del fatto che le impostazioni di Tempo di Utilizzo a volte vengono ripristinate e non si sincronizzano su tutti i dispositivi all’interno di un gruppo di condivisione familiare.

"Siamo consapevoli che alcuni utenti potrebbero riscontrare un problema in cui le impostazioni di Tempo di Utilizzo vengono ripristinate inaspettatamente" si legge in una dichiarazione condivisa con il Wall Street Journal. "Prendiamo molto sul serio questi rapporti e pubblicheremo degli aggiornamenti per migliorare la situazione” ha aggiunto poco dopo, adducendo all’imminente arrivo di un update per risolvere.

In iOS 16.5 lanciato qualche settimana fa, Apple ha già risolto un problema con le impostazioni di Tempo di Utilizzo che non venivano rispettate. Nonostante ciò però alcuni genitori hanno continuato a riscontrare il problema anche dopo l’aggiornamento ad iOS 16.6 ed addirittura sulla beta pubblica di iOS 17. Nessuna informazione sulla possibile data di lancio del fix, almeno al momento.