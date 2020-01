Apple: calano le vendite dei Mac, nonostante la crescita del mercato dei PC

Calano le spedizioni di Mac a livello mondiale nel quarto trimestre del 2019, secondo i dati di Gartner, nonostante la crescita del settore dei PC. Nel Q4 2019 infatti Apple ha distribuito circa 5,26 milioni di Mac, in calo rispetto ai 5,43 milioni del Q4 2018, in calo del 3%.

Di conseguenza, come mostriamo nella tabella presente in calce, anche la quota di mercato di Apple è diminuita, dal 7,9% del 2018 al 7,5% del 2019. Interessante notare come il calo per la società di Cupertino arrivi proprio quando il settore dei PC ha riportato la prima crescita dal 2011, soprattutto grazie agli aggiornamenti a Windows 10, in vista della fine del supporto a Windows 7.

Apple però ha mantenuto la propria posizione nella classifica complessiva dei principali produttori di PC al mondo, dove si è piazzata dietro Lenovo, HP e Dell ma davanti ad Asus ed Acer.

Lenovo ha venduto 17,5 milioni di computer, mentre HP si è fermata a 16,1 milioni. Dell ha racimolato una quota di mercato del 17,2% grazie a 12,1 milioni di unità.

Apple negli Stati Uniti ha registrato un incremento dello 0,8% grazie a 2,13 milioni di Mac piazzati, rispetto ai 2,11 milioni venduti nel quarto trimestre del 2018.

Gartner osserva che nonostante questo aumento, il mercato del PC è destinato a restare in calo, nonostante i dispositivi pieghevoli siano "qualcosa da tenere sott'occhio".