Apple cambia AppleCare+: arrivano le riparazioni illimitate per i danni accidentali

Lo scorso Agosto, Apple ha lanciato in Italia l’AppleCare+ con copertura contro furto e smarrimento, ma come segnalato da molti utenti nelle ultime ore, i lavori intorno alla garanzia aggiuntiva non si sono fermati ed il colosso di Cupertino ha apportato delle importanti modifiche.

Secondo quanto riportato da Gizchina, e come confermato direttamente nello screenshot in calce che abbiamo acquisito sul nostro nuovo iPhone 14 Pro, Apple ha esteso la garanzia sui prodotti ed aggiunto la copertura illimitata per i danni accidentali.

Si tratta di una novità importante, dal momento che AppleCare+ in precedenza offriva una copertura per danni accidentali per un massimo di due interventi all’anno, mentre ora la Mela afferma che le riparazioni sono “illimitate”.

Apple non ha annunciato pubblicamente la modifiche, ma nelle condizioni di AppleCare+ si legge che “i prodotti AppleCare+ coprono unicamente l’iPhone e gli accessori originali forniti in dotazione. Entrambe le polizze AppleCare+ coprono le batterie che conservano meno dell’80% della capacità originale, e comprendono un numero illimitato di interventi per danni accidentali. AppleCare+ con copertura per furto e smarrimento dà diritto anche a due interventi per furto e smarrimento ogni 12 mesi. Ciascun intervento ha un costo addizionale di €29 (per la sostituzione del display o i danni al vetro posteriore) o € 99 (per i danni accidentali di altro tipo). Il costo addizionale per i danni al vetro posteriore è applicabile solo per i modelli di iPhone12, iPhone13 e iPhone14. Gli interventi per furto o smarrimento non utilizzati nei 12 mesi scadranno; i successivi 12 mesi di copertura daranno diritto a due interventi per furto o smarrimento. Il servizio sostituzioni express non è coperto dal costo addizionale per la sostituzione del display o per danni al vetro posteriore. Il dispositivo sostitutivo fornito da Apple nell’ambito dell’intervento di riparazione o sostituzione può contenere parti originali Apple nuove o parti originali Apple usate la cui funzionalità è stata testata ed è conforme ai requisiti Apple”.