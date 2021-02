Apple cambia approccio per iPhone 13 Mini: in arrivo ad un prezzo più basso?

Nonostante la delusione di iPhone 12 Mini, i cui dati di vendita non sembrano aver raggiunto le aspettative, Apple avrebbe comunque intenzione di continuare a puntare sugli smartphone compatti e, contrariamente a quanto previsto da molti, anche iPhone 13 potrebbe avere un suo modello "Mini".

Secondo quanto riferito dal popolare leaker Jon Prosser sul suo canale YouTube Fornt Page Tech, però, Apple avrebbe intenzione di cambiare strategia.

Prosser, che è sempre stato uno dei tipster più affidabili dal fronte Apple, afferma che a fine 2021 arriverà sul mercato un iPhone 13 Mini, ma ad un prezzo più basso rispetto a quello del 12 Mini. Evidentemente, quindi la Mela imputa lo scarso riscontro non tanto alle dimensioni del pannello, ma al prezzo.

Secondo Prosser, inoltre, l'arrivo sul mercato di iPhone 13 Mini porterà ad un rinvio di iPhone SE 3, che però nel 2021 potrebbe approdare nei negozi in versione Plus, con schermo più grande rispetto all'iPhone SE 2 annunciato lo scorso anno. Questo lascia intuire che probabilmente iPhone 13 Mini andrà ad inserirsi nello stesso segmento di prezzo: iPhone SE2 parte da 499 Euro per la variante con 64 gigabyte di memoria, per passare a 550 Euro per quella da 128 gigabyte e 671 Euro per il modello con 256 gigabyte di storage.